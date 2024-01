Mediaset - Conte, il Napoli ci aveva già provato e ora è ancor più dura: il motivo

Come scrive la redazione di Sportmediaset, Antonio Conte sarà nuovamente in pista

Come scrive la redazione di Sportmediaset, Antonio Conte sarà nuovamente in pista: lo vogliono Napoli e Milan, con De Laurentiis e Ibrahimovic rispettivamente, grandi 'sponsor' del tecnico salentino. Poco più indietro la Roma: i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve sul futuro di Josè Mourinho.

Tre candidate quindi, con il Napoli che ha mosso dei passi concreti anche dopo l'esonero di Rudi Garcia risalente allo scorso novembre: il patron azzurro lo voleva subito, poi la scelta è ricaduta su Mazzarri. Per giugno ADL ci riproverà ancora ma avrà un concorrente niente male. Ossia Zlatan Ibrahimovic, nuovo consulente del Milan.