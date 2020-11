Mediaset - Dybala, il futuro in due mesi: Juve pronta a cederlo a gennaio

Il finale di partita contro la Lazio ha lasciato diverse scorie su Paulo Dybala. L’argentino della Juventus, scrive SportMediaset, va recuperato soprattutto dal punto di vista psicologico-umorale, visto che non si sente centrale nel progetto di Andrea Pirlo e avverte scetticismo intorno a sé. In questo contesto, si inserisce anche la trattativa per il rinnovo di contratto della Joya, con le parti che restano al momento molto distanti soprattutto perché la stessa Juventus non ha intenzione di assecondare le alte richieste del suo entourage. Il suo futuro, spiega l’emittente, dovrebbe comunque decidersi nell’arco dei prossimi due mesi: in questo lasso di tempo Dybala dovrà riprendersi tecnicamente la Juventus, ma pure abbassare in parte le proprie pretese per arrivare al rinnovo. Se così non dovesse essere, l’ipotesi di un addio già a gennaio non sarebbe da escludere, col Real Madrid che non ha mai smesso di seguire il giocatore.