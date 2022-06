Mediaset - Fabian molto vicino all'addio: parte per 30mln, ADL lo cede anche alla Juve

Il mercato del Napoli si muove in varie direzione. E' molto vicino all'addio Fabian Ruiz e la situazione è molto chiara

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli si muove in varie direzione. E' molto vicino all'addio Fabian Ruiz e la situazione è molto chiara: chiunque dovesse presentare un'offerta da almeno 30 milioni sarebbe ben accetto, anche se a farlo dovesse essere la nemica di sempre, la Juventus. I bianconeri però non sono pronti a intavolare una trattativa per quella cifra, soprattutto per un giocatore in scadenza tra poco più di un anno.