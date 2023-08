Mediaset - Frenata per Gabri Veiga, ma affare si può fare: questioni risolvibili

Le parti sono al lavoro per limare le divergenze spuntate all'improvviso.

Quando tutto sembrava fatto sono emersi ostacoli contrattuali comunque risolvibili nella trattativa per Gabri Veiga. Questi gli aggiornamenti di Sportmediaset sull'affare in ballo tra Napoli e Celta Vigo.

Stop inatteso tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento sotto il Vesuvio di Gabri Veiga. Per formalizzare l'operazione mancava solo la firma del club spagnolo che non è ancora arrivata. In casa Napoli si parla di semplici equivoci, dalla Spagna fanno filtrare che De Laurentiis avrebbe cambiato le carte in tavola. A far saltare i nervi al Celta, probabilmente la riduzione della percentuale di rivendita futura e aspetti legati ai bonus. Ostacoli contrattuali comunque risolvibili, anche perché il giocatore vuole fortissimamente raggiungere la squadra di Garcia. Le parti sono al lavoro per limare le divergenze spuntate all'improvviso.