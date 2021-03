Mediaset - Frenata per Zaccagni: l'esterno vuole aspettare il Milan

Frenata per l'arrivo di Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona. Il Napoli è forte su di lui, ci lavora da mesi, ma l'arrivo del Milan potrebbe far cambiare tutto. Il portale Sportmediaset, in tal senso, scrive: "La squadra in vantaggio per il suo cartellino sarebbe il Napoli, visto l'accordo già trovato tra il ds Giuntoli e i dirigenti gialloblù, con anche una proposta di ingaggio da 1,5 milioni di euro all'anno. Il giocatore però, saputo dell'interesse anche del Milan, ha rallentato l'operazione".