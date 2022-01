Mediaset - Futuro in America anche per Mertens? Sul belga si muove l'Inter Miami

Mentre Dries Mertens ha ritrovato un buon feeling con il gol, sua la rete del momentaneo 1-1 del Napoli nel ko per 5-2 contro la Fiorentina in Coppa Italia, il suo futuro resta incerto e in bilico. Il Napoli ha a disposizione un'opzione per prolungare di una ulteriore stagione il contratto del belga attualmente in scadenza a fine anno, ma come confermato dal ds Giuntoli una decisione in tal senso sarà presa solo nei prossimi mesi. Intanto, secondo Mediaset, per Mertens sono arrivate già le prime manifestazioni di interesse nel caso in cui dovesse lasciare il Napoli: il sondaggio più forte in questo senso è quello dell'Inter Miami in MLS.