Mediaset - Gattuso vuole Zaccagni: il Napoli cerca l'operazione stile Rrahmani

Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset ed esperto di mercato, ha rilasciato alcun edichiarazioni ai midrofon idi Radio Kiss Kiss Napoli: "Trattativa vera, l'abbiamo anticipata ieri sera a Pressing. Zaccagni non rinnoverà, ha un contratto fino al 2022, il Verona non può andargli incontro per ragioni economiche. Per l'estate sarà in scadenza di un anno, i rapporti tra Napoli e Verona sono ottimi. Milan ed Inter stanno cercando l'intesa più con gli agenti, il Napoli invece sta ricalcando la stessa operazione di Rrahmani, preso e lasciato in prestito. Zaccagni è indicato da Gattuso come un giocatore già pronto per il Napoli, tipologia di giocatore che piace allo stesso Gattuso. Ma tutto questo autofinanziabile solo ed esclusivamente con la cessione di Milik".