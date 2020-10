Mediaset - Il Milan ha interrotto trattativa per Bakayoko: il centrocampista vicino al Napoli

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto sul mercato rossonero. Queste le sue parole: "La priorità assoluta per il Milan è il difensore centrale. I rossoneri continuano a trattare Tomiyasu alzando leggermente l'offerta con i bonus, alzando l'offerta da 15 a 18 milioni. Una cifra che, tuttavia, non basta perchè i felsinei vogliono 25 milioni di euro. Le prossime ore saranno importanti anche perchè filtra un cauto ottimismo. Il Milan, infatti, non sta sondando alternative più avanti con l'età come Pezzella o Nastasic, giudicate fuori dal progetto Elliott. I rossoneri hanno stoppato anche la trattativa per Bakayoko con il francese che potrebbe accasarsi al Napoli"