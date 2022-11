Mediaset - Il Napoli continua nella politica dei giovani: due i nomi nel mirino di Giuntoli

Dopo il grande mercato estivo, il Napoli continua nella politica dei giovani.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il grande mercato estivo, il Napoli continua nella politica dei giovani. Come riporta Sport Mediaset, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due giocatori che militano in Serie A: il primo è Tommaso Baldanzi, trequartista mancino classe 2003 dell'Empoli che ha trovato il primo gol in A sabato col Sassuolo, mentre il secondo è Lazar Samardzic, classe 2002 dell'Udinese, per cui c'è già stato un primo contatto col club friulano. La valutazione da oltre 20 milioni che ne fa l’Udinese però potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco.