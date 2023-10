Mediaset - Il Napoli pensa a Gabriel Jesus se parte Osimhen

Ha del clamoroso l'indiscrezione rilanciata dal portale Sportmediaset

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha del clamoroso l'indiscrezione rilanciata dal portale Sportmediaset: "Secondo la stampa inglese il sogno del Napoli in caso di partenza la prossima estate di Osimhen è Gabriel Jesus, 26enne dell'Arsenal". L'attaccante nigeriano al momento non ha ancora rinnovato e potrebbe partire in estate.