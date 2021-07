Mediaset - Insigne-ADL, parti non distantissime ma si fa largo un'ipotesi

Si attende il ritorno di Lorenzo Insigne dalle vacanze per districare il nodo del rinnovo del capitano del Napoli. Come ribadisce Sportmediaset, le posizioni tra De Laurentiis e Insigne sono distanti, ma non distantissime: "Il capitano ha un ingaggio da 4,6 milioni, più di lui guadagna solo Koulibaly, e chiede che gli venga riconosciuto un aumento. Del resto a 30 anni ha fra le mani l'ultima occasione per strappare un rinnovo contrattuale di livello. La strategia del Presidente è invece diretta ad abbassare il monte ingaggi. Come del resto quella del mercato: si baserà sull'autofinanziamento. Nessuna spesa folle viste le perdite economiche dovute alla pandemia.

Di certo c'è che Insigne, il capitano sta per cominciare la decima stagione di fila in maglia azzurra, non intende lasciare il Napoli. E allora tra la possibilità di una conferma o quasi dell'attuale ingaggio spalmato però su una durata contrattuale più lunga tipo 4 o 5 anni, si fa largo sempre più inistentemente anche l'ipotesi del nulla di fatto. Spieghiamo: niente rinnovo, ma nemmeno cessione del calciatore, un altro anno vissuto insieme e possibilità di un nuovo appuntamento più avanti".