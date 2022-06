Mediaset - Juventus vuole Fabian: ADL fissa prezzo (ritenuto troppo alto)

La Juve ha inserito anche Fabian Ruiz tra i possibili rinforzi per il centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve ha inserito anche Fabian Ruiz tra i possibili rinforzi per il centrocampo. Lo spagnolo, da tempo osservato speciale dei bianconeri, non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno, ma De Laurentiis chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che a Torino considerano eccessiva. In caso di partenza di Rabiot, si cercherà però di regalare Ruiz ad Allegri. Lo scrive Sportmediaset.