Mediaset - Koopmeiners, il sì al Napoli è scontato: sogna lo scudetto e vuole la Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners è l'obiettivo numero 1 del Napoli per rinforzare il centrocampo. Come scrive Sportmediaset, il sì dell'olandese all'operazione è scontato, visto che Napoli rappresenterebbe un ulteriore step della sua carriera. Koopmeiners ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto.