Mediaset - Koulibaly non ha mai voluto lasciare Napoli, oggi è tutto diverso: c'è un indizio

Il Barcellona punta Kalidou Koulibaly, il portale Sportmediaset fa il punto sul futuro del difensore senegalese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona punta Kalidou Koulibaly, il portale Sportmediaset fa il punto sul futuro del difensore senegalese: "Nel corso degli ultimi anni De Laurentiis non ha mai fatto mistero di considerare Koulibaly un top player da non meno di 70 milioni. Lo stesso giocatore, d'altra parte, non ha mai seriamente preso in considerazione la possibilità di cambiare maglia, forte di un legame profondo con il club, i tifosi e la città. Oggi però la situazione è diversa, le schermaglie - legittime - sul rinnovo ne sono una testimonianza".