Mediaset - Koulibaly valuta l'addio, ma non vuole la Juve: preferisce l'estero

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ci prova, ha sondato il terreno con l'agente Ramadani, ma la strada per raggiungere Koulibaly è in salita. Il difensore, come scrive Sportmediaset, ha preso in considerazione l'idea di provare una nuova esperienza: se dovesse lasciare Napoli preferirebbe comunque una destinazione estera, ecco perché al momento il corteggiamento della Juve non è andato a buon fine. Il mercato tuttavia è lungo e il club bianconero deve trovare il sostituto di Chiellini: di certo la partita non è ancora chiusa.