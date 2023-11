Mediaset - La Juve cerca rinforzi a centrocampo per gennaio: occhi su Zielinski e De Paul

La Juventus cerca un rinforzo di qualità a centrocampo in vista del mercato di gennaio per puntare con decisione allo scudetto già in questa stagione

La Juventus cerca un rinforzo di qualità a centrocampo in vista del mercato di gennaio per puntare con decisione allo scudetto già in questa stagione: come riportato da "Sportmediaset", i nomi maggiormente in voga in questo momento sono quelli di De Paul dell'Atletico Madrid e di Zielinski del Napoli. L'argentino, cedibile per l'Atletico, potrebbe essere il nome giusto per la sessione invernale, mentre il polacco, pallino di Giuntoli, ed in scadenza di contratto con i partenopei a fine stagione, potrebbe arrivare soltanto in estate a parametro zero, anche se la concorrenza non mancherebbe.