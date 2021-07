Mediaset - Lo United deve alzare l'offerta per Koulibaly, oppure Spalletti dovrà lavorare sul suo morale

Ricordando l'offerta di 30 milioni dello United per Koulibaly, il portale Sportmediaset scrive: "Nessuno al Napoli è incedibile, ma la bottega di De Laurentiis è molto cara e non è intenzionato a fare sconti. Ora toccherà ai Red Devils decidere se alzare l'offerta almeno fino a 50 milioni di euro o puntare su un nuovo difensore. In tal caso Luciano Spalletti dovrà lavorare molto sul morale di Koulibaly che nell'ultimo anno ha avuto qualche calo in campo dovuto anche alla sua situazione di mercato".