Mediaset, Lobotka via a fine stagione: ha deluso le aspettative

Stanislav Lobotka, è stato acquistato dal Napoli nel mercato di riparazione del gennaio 2020. Dopo tanti mesi di corteggiamento e di trattative, gli azzurri si erano assicurati quello che sarebbe dovuto essere l'uomo in più per il centrocampo, quel regista bravo a fraseggiare e a far girare la squadra. Un investimento importante della società di De Laurentiis, oltre 20 milioni per strapparlo al Celta Vigo. Ebbene, dopo poco più di un anno all'ombra del Vesuvio, l'avventura a Napoli dello slovacco potrebbe terminare al termine della stagione. Dopo il no al Torino nello scorso mercato di gennaio, il Napoli a giugno cercherà una squadra a Stanislav Lobotka, perchè ha deluso le aspettative e il poco minutaggio che gli ha concesso Rino Gattuso ne è la prova. A riportarlo è Sportmediaset.