Mediaset - Mazzarri 7 mesi e poi? ADL pensa a 4 nomi. Ma dipende da risultati e obiettivi

Se gli azzurri punteranno allo Scudetto le ipotesi più probabili sono Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Altrimenti si andrà su due giovani.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter Mazzarri per sette mesi, ma poi? E' la domanda che si è posto il portale Sportmediaset, secondo cui il prossimo allenatore del Napoli dipenderà molto dagli obiettivi e dai risultati di quest'anno. Se gli azzurri punteranno allo Scudetto le ipotesi più probabili sono Antonio Conte e Vincenzo Italiano: "In base a questo scenario verrà fatto un nuovo tentativo per l’ex ct della Nazionale riproponendogli un ingaggio da 8 milioni e affiancandogli un ds a lui vicino, Petrachi. Questa è la circostanza economicamente più impegnativa. Ingaggiare Conte vuol dire andare sul mercato e rafforzare la squadra. L’altro profilo è quello di Italiano il cui contratto scade a giugno 2024. La Fiorentina però detiene un’opzione unilaterale a suo favore per un altro anno. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono sbloccare la situazione a favore del Napoli".

E poi c'è lo scenario B, ossia un Napoli che proverà a ricostruire la squadra e ripartire da zero o quasi. In quel caso i nomi sarebbero - si legge - quelli di Francesco Farioli e Raffaele Palladino: "I profili attenzionati sono quelli di Francesco Farioli e Raffaele Palladino: "Dell’allenatore del miracolo Nizza, scuola De Zerbi, che sta incantando nel campionato francese piace l’idea di gioco, l’efficacia difensiva, la capacità di valorizzare il gruppo a disposizione (del resto il Nizza ha un monte ingaggi di 22 milioni contro i 360 del Psg). Farioli ha un ingaggio contenuto, un contratto sino a giugno 2025, non ci risultano clausole rescissorie, il Nizza se lo vuole tenere, l’interesse di una big come il Napoli può affascinare. Raffaele Palladino è legato al Monza sino alla fine di questo campionato. Un anno ancora insieme era la promessa, mantenuta, al momento del rinnovo dall’estate scorsa. In caso di interessamento di un club di livello la strade si possono dividere".