Mediaset - Mertens ha deciso, vuole restare a Napoli! La decisione è di ADL

Dries Mertens ha cambiato idea, ha fatto marcia indietro, ora è deciso, sa cosa vuole fare in futuro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens ha cambiato idea, ha fatto marcia indietro, ora è deciso, sa cosa vuole fare in futuro. Come scrive il portale Sportmediaset "Ciro" ha preso la sua decisione: vuole rimanere e la palla è ora nelle mani di De Laurentis che finora non ha presentato ancora nessuna proposta al belga.