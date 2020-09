Mediaset - Milik-Roma, in giornata l'ufficialità: col polacco gran risparmio rispetto a Dzeko

Marco Cherubini, giornalista Mediaset, ha commentato il mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In giornata l'ufficialità di Milik? Penso di si, siamo ai dettagli che riguardano il giocatore, un incastro conveninte per tutti. Il contratto di Milik alla Roma a me risulta essere di 4.5 con cifre a salire, la Roma risparmia rispetto ai 7 mln di Dzeko. C'è la volontà di chiudere questa cosa, Milik ha capito che la sponda juventina era preclusa, con la Roma il ruolo di centravanti con una responsabilità senza turnover o panchina forzata. Negli ultimi giorni le perplessità riguardavano le condizioni del giocatore da parte della Roma, ma questa cose sono state risolte e con il Napoli c'è l'accordo".