Mediaset - Milik voleva solo la Juve: una telefonata di Pirlo ha fatto infuriare ADL

Ha detto no al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 con il Napoli. Arek Milik aspettava la Juve, soltanto la Juve dopo aver raggiunto un accordo con il club bianconero sulla base di 5,5 milioni. Sarebbe anche arrivata una telefonata di Andrea Pirlo per rassicurarlo, mandando su tutte le furie il presidente azzurro De Laurentiis, ma niente. Tutto si è fermato lì. I bianconeri hanno puntato su Edin Dzeko. E a questo punto Milik è diventato l'ago della bilancia, l'uomo mercato da cui dipendevano i destini di tre squadre (Juve, Roma e Napoli), il signor 'no'. Lo riporta Sportmediaset.