Mediaset - Morata a un passo dalla Juve! Salta Dzeko e Milik (per ora) resta a Napoli

La Juve è a un passo da Alvaro Morata. La situazione di stallo sul fronte Dzeko - legata a doppio filo al trasferimento di Milik dal Napoli alla Roma - ha convinto i dirigenti bianconeri a riallacciare i contatti con l'Atletico Madrid per l'attaccante spagnolo. Già raggiunta l'intesa con l'agente di Morata, Juanma Lopez, per il contratto: pronto un quinquennale. I Colchoneros, che hanno già un accordo con Luis Suarez in uscita dal Barcellona, sono ora disposti a far partire il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto (si parla di 10 milioni di euro più 45). Morata, che ha giocato nella Juve dal 2014 al 2016, scalpita per il ritorno in bianconero. Lo riporta Sportmediaset.