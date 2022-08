Mediaset - Napoli e Juve su Raspadori, il Sassuolo si cautela: occhi su Pinamonti

Ceduto Scamacca al West Ham e perso Lucca, trasferitosi all'Ajax, il Sassuolo è piombato con forza su Pinamonti, ma non solo

Ceduto Scamacca al West Ham e perso Lucca, trasferitosi all'Ajax, il Sassuolo è piombato con forza su Pinamonti, ma non solo. A scriverlo è la redazione di Sport Mediaset che fa sapere che gli emiliani vorrebbero anche il 2003 Cesare Casadei dell’Inter. Per convincere i nerazzurri, il Sassuolo sarebbe disposto a inserire per entrambi i giocatori il diritto di recompra, a cui i nerazzurri tengono particolarmente.