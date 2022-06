Mediaset - Nessuna offerta degna per Koulibaly: solo rumors e si avvicina conferma

Kalidou Koulibaly non ha ancora rinnovato col Napoli, futuro in bilico, cosa accadrà? Le ultime sul portale Sportmediaset

Kalidou Koulibaly non ha ancora rinnovato col Napoli, futuro in bilico, cosa accadrà? Le ultime sul portale Sportmediaset: "La permanenza di Koulibaly è quanto mai incerta e per lo meno fin quando il presidente De Laurentiis e il procuratore del senegalese, Fali Ramadani, non si troveranno per discutere del futuro non si potrà pronunciare alcuna parola definitiva. Ma ad oggi, nessuna offerta ritenuta degna dalla proprietà azzurra (35/40 milioni) è arrivata, né dalla Juve né tanto meno dal Barcellona".