Mediaset - Non è ancora fatta per Kim: cosa trapela da fonti interne al Napoli

Kim, ci siamo? No. L'affare è vicino ma non ancora chiuso, dicono fonti interne del club azzurro

Kim, ci siamo? No. L'affare è vicino ma non ancora chiuso, dicono fonti interne del club azzurro. Siti turchi che si occupano di calcio, come Fener Actual, lanciano le parole dello staff del difensore che ha giocato nell'ultima stagione nel Fenerbahce e a cui è bastato un anno per mostrare all'Europa la sua abilita': pagato tre milioni dai turchi per comprarlo dal Pechino Gouan ad agosto 2021, stavolta al Napoli costa i 20 milioni della clausola di rescissione. Lo riferisce Sportmediaset.