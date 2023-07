Mediaset - Ore decisive per il rinnovo di Osimhen: accordo vicino, cifre e dettagli

TuttoNapoli.net

L'arrivo dell'agente di Victor Osimhen a Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo la seconda parte del ritiro precampionato, può essere decisivo per il rinnovo del centravanti nigeriano. Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, le parti sono d'accordo sul prolungamento fino al 2027, con adeguamento dell'ingaggio a 7 milioni di euro.

No all'Al Hilal. Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti rispedito al mittente i 130 milioni offerti dal club saudita per il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. L'offerta, peraltro, non avrebbe fatto breccia neanche nel cuore dello stesso Osimhen, in questa fase della sua carriera poco interessato a trasferirsi in Arabia.