Mediaset - Osimhen, possibilità Premier: con oltre 100mln, il mercato può regalare scintille

"Ho firmato per due anni e sto benissimo qui, non vedo che problema ci sia". Risponde così Luciano Spalletti...

GIOVANILI AMBROSIANO SEGNA SEMPRE: LA PRIMAVERA PAREGGIA 1-1 CONTRO IL GENOA Il Napoli Primavera ha pareggiato contro il Genoa per 1-1 nella 32esima giornata del campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Arena LE ALTRE DI A FUORIGIOCO ACERBI IN SPEZIA-LAZIO: PAIRETTO E NASCA SOSPESI FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati: ma il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia-Lazio. Il gruppo arbitrale,...