Mediaset - Osimhen poteva partire già a gennaio dopo alcune spiacevoli vicende

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli si pensa già a giugno quando appare sempre più concreta la possibilità di un addio di Victor Osimhen. Nel corso della stagione il rapporto tra l'attaccante nigeriano e il patron partenopeo ha vissuto di continui "alti e bassi" con alcune spiacevoli vicende che sembravano già allontanarlo a gennaio. Ciò non è accaduto, ma questo non ha scongiurato una sua partenza in estate complice le numerose richieste provenienti dall'estero. Lo riporta Sportmediaset.