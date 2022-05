Mediaset - Ospina, l'agente conferma che non c'è accordo: pista Real Madrid come vice

Quale futuro per David Ospina? Il portale Sportmediaset fa il punto della situazione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per David Ospina? Il portale Sportmediaset fa il punto della situazione: "L'agente del portiere colombiano ha detto chiaramente che al momento non c'è accordo per un rinnovo del contratto e che si sta guardando in giro. E quasi contemporaneamente dalla Spagna rimbalza la notizia che Carlo Ancelotti lo vorrebbe al suo Real Madrid per fare il vice di Courtois al posto di Lunin. Il tecnico dei Blancos lo conosce bene avendolo allenato la scorsa stagione e lo avrebbe individuato come perfetto secondo del belga".