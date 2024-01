Mediaset - Politano, l'agente è a Riyad: si valuta l'offerta araba

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Landoni, giornalista SportMediaset

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Landoni, giornalista SportMediaset, inviato in Arabia Saudita: “Rilancio e orgoglio sono le due parole chiave per questa Supercoppa italiana dal punto di vista del Napoli. Nell’albergo dove risiede il Napoli c’era De Laurentiis a colloquio con Giuffredi, agente di Politano, si sta valutando l’offerta dell’Al-Shabab. Sensazioni sul rinnovo di Politano? Non ci sono sensazioni nè positive nè negative, si sta lavorando, così Mario Giuffredi ci ha detto.

Ci sono delle valutazioni in corso. Il procuratore di Politano non è arrivato fino a Riyad per caso".