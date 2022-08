Mediaset - Problemi per Navas, il Napoli valuta una doppia strategia: i dettagli

Il Paris Saint Germain e Keylor Navas trattano la buonuscita sul contratto in scadenza nel 2024 ma senza trovare la quadra

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Paris Saint Germain e Keylor Navas trattano la buonuscita sul contratto in scadenza nel 2024 ma senza trovare la quadra. A questo punto il Napoli (con cui c'è già un accordo per un biennale da 4 milioni a stagione) - come riferisce il portale Sport Mediaset - inizia a valutare una doppia strategia: rinviare a gennaio l'investimento sul nuovo portiere o sperare che il portiere e il PSG arrivino alla risoluzione del contratto in modo da poterlo tesserare a zero anche dopo la fine del mercato. Tuttavia quest'ultima ipotesi nasconderebbe una grossa insidia: le liste Uefa per la Champions vanno depositate entro fine giornata del 2 settembre, quindi con la risoluzione gli azzurri guadagnerebbero solo 24 ore in più per il nuovo arrivo.