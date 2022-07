Mediaset - Raspadori, possibile inserimento della Juve: è l’alternativa a Morata

Potrebbe dunque profilarsi un duello di mercato tra le due squadre.

La Juventus è a caccia di una punta anche perchè Chiesa non potrà essere a disposizione all'inizio della stagione. Si cerca un vice Vlahovic, ma che sia anche in grado di coprire il ruolo di esterno alto a sinistra. Allegri vuole Morata, ma c’è grande distanza tra le richieste dell’Atletico Madrid (30 milioni) e quanto è disposta a spendere la Juve, ovvero non più di 15 più bonus. Ecco perché l'alternativa di lusso, come riporta le redazione di Sport Mediaset, si chiama Giacomo Raspadori, su cui c’è anche il forte interesse del Napoli. Potrebbe dunque profilarsi un duello di mercato tra le due squadre.