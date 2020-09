Mediaset - Roma-Milik, rapporti difficili tra club: i capitolini possono cambiare obiettivo

Marco Cherubini, giornalista Mediaset, ha commentato il mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con Milik la situazione mi sembra che si stia incancrenendo: sono diventati difficili i rapporti Roma-Napoli, la questione è molto delicata. La Juve è andata su Morata, ma secondo me la partita per Dzeko non è conclusa. La Juve non ha il centravanti, non è che Morata possa risolvere i problemi soprattutto nella formula in cui è stato preso. La Roma, invece, potrebbe virare su un alternativa, uno dei nomi è Giroud. Il rapporto Fonseca-Milik era un rapporto abbastanza consolidato, mentre quello Fonseca-Dzeko non esiste più. Sul discorso Milik bisogna capire anche il polacco cosa ha in mente di fare, da questa situazione di ostracismo non ci guadagna nessuno".