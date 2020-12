Mediaset, Sabatini critico: "Llorente-Juve operazione vintage: a cosa serve?"

Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, ha parlato attraverso Twitter del calciomercato ed anche l'indiscrezione che vorrebbe la Juve su Llorente: "Llorente alla Juve, Gervinho all'Inter, El Shaarawy alla Roma, sembrano i giornali e i social il 2015! Servono davvero questi giocatori? Llorente è un'operazione vintage, a cosa serve? Per gli ultimi 5 minuti buttando il pallone in area? C'è qualcosa che non va nel resto della squadra".