Mediaset - Samardzic vuole subito il Napoli: la Juve ci pensa solo per giugno

Daniele Miceli, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Miceli, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è la squadra di A che farà più mercato. Traorè? Arriva, c'è grosso ottimismo per chiudere nelle prossime ore. E' reduce da una malattia, ma s'è ripreso, lui vuole tornare in Italia. L'ipotesi del prestito con diritto di riscatto è percorribile. E' una mezz'ala molto offensiva, ma gioca anche sull'esterno.

Perez o Theate? Il Napoli vuole accorpare l'eventuale operazione Perez a quella Samardzic, anche se l'Udinese non vorrebbe privarsi dell'argentino. La priorità del Napoli è proprio Perez, l'alternativa è Theate. Samardzic? La Juventus non ha la disponibilità d'investimento del Napoli, lo prenderebbe ora per lasciarlo in prestito fino a giugno all'Udinese. Lui vuole andare via adesso e vuole il Napoli. L'affare con l'Inter è saltato perchè la squadra nerazzurra ha cambiato le carte in tavola dopo le visite mediche".