Mediaset - Si accelera per il rinnovo di Lobotka fino al 2026: le cifre del nuovo stipendio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vorrebbe chiudere nel più breve tempo possibile l'operazione per il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka. Il centrocampista, anche ieri sera una grande partita, è diventato uno dei nuovi big dello spogliatoio e per Luciano Spalletti è ormai imprescindibile, ma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e per questo Giuntoli è già al lavoro per rinnovarlo portando la scadenza al 2026 e aumentando lo stipendio a 3 milioni a stagione. Lo scrive Sportmediaset.