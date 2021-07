Mediaset - Spalletti-Giuntoli, contatti continui: già organizzato il mercato

Luciano Spalletti, sbarcato oggi in città, comincerà ad organizzare il lavoro in questi giorni, mentre già da tempo si sente ogni giorno con il ds Giuntoli per organizzare la campagna acquisti. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.

La stagione del Napoli parte dal 15 luglio con il ritiro a Dimaro Folgarida che durerà fino al 25 luglio. Il 31 luglio è già stata stabilita un'amichevole in casa del Bayern Monaco, mentre dal 5 al 15 agosto ci sarà un secondo ritiro a Castel di Sangro.

Spalletti si sistema in albergo in questi giorni in attesa della casa che ha già scelto a Posillipo.