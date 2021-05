Mediaset - Spalletti il nome più suggestivo: non vede l'ora di tornare

Ultime sulla panchina del Napoli sul portale Sportmediaset: "A Napoli è destinata a chiudersi a fine stagione l'avventura di Gattuso, che è finito nel mirino di Commisso per provare a dare una scossa alla sua Fiorentina dopo l'ennesima stagione deludente. Per la panchina partenopea si fanno diversi nomi, tra cui quelli "low cost" di Italiano dello Spezia e Dionisi dell'Empoli, ma il più suggestivo è certamente quello di Luciano Spalletti, liberatosi dal contratto con l'Inter e voglioso di rimettersi in gioco".