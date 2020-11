Mediaset - Trattativa a fari spenti per Calhanoglu: il Napoli è l'opzione più concreta, cifre e dettagli

Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza a fine stagione col Milan e le difficoltà per il rinnovo hanno spinto il suo agente ad offrire il giocatore in giro per l'Italia (e l'Europa). Il fantasista del Milan chiede 6 milioni di euro d'ingaggio, ma dal club rossonero non c'è un'apertura in questo senso, per questo il Napoli potrebbe entrare in gioco in quanto interessato e bisognoso di un trequartista di ruolo. Il turco andrebbe via a parametro zero la prossima estate.

TRATTATIVA - A riferirlo è l'esperto di mercato Mediaset Claudio Raimondi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui la trattativa esiste e va avanti a fari spenti, con la società partenopea pronta a spingersi fino ad un massimo di 5 milioni per lo stipendio dell'ex Bayer Leverkusen. Il Napoli è un'opzione concreta anche per l'ottimo rapporto tra Rino Gattuso e il giocatore, che preferirebbe restare in Italia e metterebbe in stand-by altre opportunità che arrivano dalla Premier League.