Mediaset - Tutto su Deulofeu se salta Bernardeschi: la strategia di ADL

A Castel Volturno hanno già preso in considerazione una possibile alternativa se l'operazione Bernardeschi non dovesse andare in porto

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport A Castel Volturno hanno già preso in considerazione una possibile alternativa se l'operazione Bernardeschi non dovesse andare in porto. Si tratta di Gerard Deulofeu. In questo caso, però, l'ostacolo riguarda il cartellino dello spagnolo, visto che i Pozzo lo valutano almeno 15 milioni di euro. Per questo, prima di iniziare a trattare con il giocatore, bisognerà trovare un punti di incontro con il club friulano. Lo riporta Sportmediaset.