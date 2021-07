Mediaset - Vecino pupillo di Spalletti: il centrocampista ha chiesto all’Inter di andare via

Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vecino è uno di quei giocatori che piace da sempre a Luciano Spalletti, è un suo pupillo. Nell'Inter non ha molto spazio, quindi Spalletti potrebbe chiederlo per il Napoli. Ho saputo che Vecino ha chiesto all’Inter di poter fare una nuova esperienza. Vedremo cosa deciderà la società nerazzurra. La cessione al Napoli potrebbe essere una soluzione, anche se al momento Inzaghi sta cercando di ritagliargli un ruolo in squadra. Ho saputo che vorrebbe andare via, ma se accadrà sarà solo alle condizioni dell'Inter".