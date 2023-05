Mirror - Il Napoli ha avvisato il Man United: per prendere Osimhen servono 160mln

Sarebbe stata questa, almeno a detta del Mirror, la risposta del Napoli ai continui sondaggi del Manchester United per il bomber nigeriano.

© foto di www.imagephotoagency.it

Per acquistare Victor Osimhen servono 160 milioni di euro. Sarebbe stata questa, almeno a detta del Mirror, la risposta del Napoli ai continui sondaggi del Manchester United per il bomber nigeriano. Secondo il tabloid britannico, gli azzurri avrebbero così già fissato il prezzo per il talento 24enne, ambito dai top club di Premier League e del resto d'Europa dopo una stagione da sogno in Campania.