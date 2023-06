Mirror - Osimhen via? Napoli su Balogun dell'Arsenal: già fissata cifra per l'addio

Nome nuovo per l'attacco. Secondo quanto scrive il Mirror, il Napoli è interessato a Folarin Balogun, 21 anni

Nome nuovo per l'attacco. Secondo quanto scrive il Mirror, il Napoli è interessato a Folarin Balogun, 21 anni, calciatore inglese naturalizzato statunitense, attaccante dello Stade Reims, in prestito dall'Arsenal. Un giocatore che piace come possibile erede di Osimhen che potrebbe partire. L'Arsenal può darlo via dato che ci sarà per lui poco spazio per la presenza di Gabriel Jesus, ma chiede tanto. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di sterline.