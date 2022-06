Mundo Deportivo - Koulibaly è la seconda scelta del Barcellona: Koundé primo obiettivo

Lo scrivono gli spagnoli di Mundo Deportivo, che sottolineano come il centrale del Siviglia sia al primo posto nella lista dei desideri bluagrana

Jules Koundé è la priorità del Barcellona per rinforzare la difesa. Lo scrivono gli spagnoli di Mundo Deportivo, che sottolineano come il centrale del Siviglia sia al primo posto nella lista dei desideri bluagrana per regalare a Xavi un rinforzo per il reparto arretrato ma la richiesta degli andalusi è molto alta: servono 65/70 milioni. Gli spagnoli sottolineano come Kalidou Koulibaly sia solo l'alterntiva a Koundè e non la prima scelta del Barcellona.