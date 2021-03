Mundo Deportivo - L'Atletico torna alla carica: Fabian preferisce i Colchoneros a Real e Barça

È Fabian Ruiz il grande colpo a centrocampo che l'Atlético Madrid sogna per la prossima estate. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il club spagnolo - che già qualche mese fa aveva presentato al Napoli un'offerta da cinquanta milioni di euro, prontamente rispedita al mittente - avrebbe intenzione di tornare all'assalto del centrocampista azzurro nelle prossime settimane. Sebbene anche Real Madrid e Barcellona abbiano più volte manifestato il loro interesse per il classe '96, i Colchoneros proveranno a far valere il gradimento dell'ex Betis, che - secondo i colleghi spagnoli - considera la squadra allenata da Simeone un punto d'approdo ideale per la sua carriera.