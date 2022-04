Mundo Deportivo - Raiola propone Januzaj al Napoli: chieste informazioni sul belga

Tra i profili monitorati dal Napoli per la prossima stagione in attacco c'è quello di Adnan Januzaj

Tra i profili monitorati dal Napoli per la prossima stagione in attacco c'è quello di Adnan Januzaj, esterno offensivo belga in scadenza di contratto con la Real Sociedad. Il Mundo Deportivo fa sapere che il suo procuratore, Raiola, continua a proporlo a diverse squadre, tra queste anche al Napoli che ha chiesto informazioni, anche se al momento le priorità sono altre come Sinisterra e Traore del Sassuolo.