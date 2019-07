I prestiti di Ounas e Rog per avere Veretout: possibile idea per il mediano

Il prossimo rinforzo potrebbe essere Jordan Veretout. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive così sulla trattativa: "Il centrocampista ha concesso al Napoli una settimana di tempo per decidere e non cedere alle lusinghe di un club come la Roma, che gli sta offrendo 3 milioni di ingaggio netti a stagione. I prestiti di Rog e Ounas, valutati 4 milioni, più un conguaglio e il francese soddisferà il suo desiderio di Napoli".