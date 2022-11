I primi due acquisti di gennaio

Il Napoli non farà mercato a gennaio salvo operazioni minori in caso di qualche cessione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non farà mercato a gennaio salvo operazioni minori in caso di qualche cessione. Il lavoro della dirigenza sarà finalizzato al rinnovo di contratto di calciatori che in pochi mesi si sono messi in mostra come Kim e Kvaratskhelia.

Come specificato anche da Giuntoli nella sua intervista al Corriere dello Sport, la clausola di Kim da 50 milioni potrebbe essere cancellata o alzata così come potrebbe aumentare con merito lo stipendio del georgiano. La società è a lavoro per blindare entrambi. Come fossero due nuovi acquisti. Il Napoli vuole ripartire da loro per anni e quindi si sta giustamente tutelando. Work in progress.