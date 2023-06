I primi due colpi non si faranno attendere: svelati i ruoli

I primi due colpi in entrata del Napoli, come scrive il quotidiano Repubblica, non si faranno attendere a lungo

I primi due colpi in entrata del Napoli, come scrive il quotidiano Repubblica, non si faranno attendere a lungo e saranno un difensore centrale e un centrocampista, in arrivo per prendere il posto di Kim Min-Jae e Ndombele. Audero può diventare il vice di Meret (in bilico Gollini) Per ogni cessione arriverà un rinforzo, mentre il bugdet azzurro dipenderà soprattutto dalla sorte di Osimhen, che andrà via solo in cambio di un'offerta irrinunciabile. Da venerdì si fa sul serio.